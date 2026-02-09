Lekkoatleci ALKS-u AJP Gorzów byli bezkonkurencyjni w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego, które odbyły się w Cottbus (36 medali – 13 złotych, 11 srebrnych, 12 brązowych). Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajął Agros Żary, którego przedstawiciele wywalczyli w sumie 29 medali (7 złotych, 11 srebrnych i 11 brązowych).

Chociaż jak zaznacza trener Dariusz Wisz – żaranie nie pojechali do Niemiec w najsilniejszym zestawieniu:

Podium w klasyfikacji medalowej zamknął Lubusz Słubice z dorobkiem 14 „krążków” (6 złotych, 6 srebrnych oraz 2 brązowe). Tuż poza podium uplasował się ZLKL Zielona Góra, na co złożyło się również 14 medali (6 złotych, 5 srebrnych oraz 3 brązowe). Zadowolony z występu zielonogórzan jest trener Jerzy Walczak: