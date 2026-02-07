Nie milkną echa sprawy sporu między marszałkiem Sejmu a amerykańskim ambasadorem.

Na środę (11.02) prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z jej tematów mają być „działania państwa dotyczące wyjaśnienia wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

W czwartek (5.02) ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił na portalu X zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Jako powód podał obraźliwe, jego zdaniem, wypowiedzi marszałka Sejmu o prezydencie Donaldzie Trumpie. Przebywający w Stanach Zjednoczonych szef polskiego MSZ Radosław Sikorski powiedział: „będę chciał wiedzieć na ile było to stanowisko władz amerykańskich a na ile osobiste pana ambasadora. I czy tu była jakaś koordynacja z naszą opozycją”.