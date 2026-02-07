Ogólnopolską konferencję z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze. Wydarzenie odbędzie się 12 lutego.

Prelekcje wygłoszą goście z Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń NASK a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.

– Chcemy edukować i promować zasady odpowiedzialnego korzystania z cyberprzestrzeni, stąd różnorodność wykładów – mówi Renata Zubowicz, kierownik wydziału informacyjno-bibliograficznego:

Dzięki otwartej i zdalnej formule konferencji o rozwoju technologii i nowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa w sieci będzie mógł posłuchać każdy chętny:

Głównym organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie Centrum Programu Safer Internert.

Link do rejestracji na konferencję:

