Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym – oświadczył w czwartek (5 lutego) ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są – dodał – „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.

– napisał Rose na platformie X.

Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków

– dodał ambasador USA.