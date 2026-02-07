Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Hubrt Harasimowicz (KO)
Tomasz Nesterowicz (NL)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Emilia Zadworna (NP)
Marek Halasz (PSL)
Roman Jabłoński (PiS)
Marcin Sygutowski (K)
USA wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin w czerwcu na zawarcie porozumienia kończącego wojnę - przekazał Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencje...
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu...
Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę (6/7 lutego) zmasowany atak na kluczowe elementy ukraińskiej sieci energetycznej. Operator...
Maciej Statucki - prezes Klubu Szachowego "Odrodzenie" Kożuchów
Nie żyje Stefan Bulanda – doktor nauk politycznych, były pilot odrzutowców i wieloletni dyrektor zielonogórskiego „Lotnika”. Stefan Bulanda przez 40...
Ogólnopolską konferencję z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze. Wydarzenie odbędzie się 12 lutego. Prelekcje...
