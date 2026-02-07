Uczniowie, sportowcy, ale i zwykli mieszkańcy gminy Słońsk nie mogą się nachwalić nowej hali sportowej. Arena Słońsk, bo tak nazywa się obiekt, w planach samorządowców pojawiła się już 20 lat temu. Marzenia udało się zrealizować dopiero teraz, kosztem 19 milionów złotych.

– Jestem dumny, że się udało, ale to hala naszych mieszkańców i ich duma – mówi Janusz Krzyśków, wójt Słońska.

Hala ma boisko o powierzchni 49 na 23 metry. Można tu rozgrywać nawet międzynarodowe mecze w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę czy halową piłkę nożną. Halę można podzielić na 3 części. Na widowni jest 300 miejsc.