W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu uruchomił bezpłatną pomoc osobom starszym. Pracownicy placówki zrobią zakupy seniorom korzystającym z usług opiekuńczych.

Na chodnikach wciąż jest ślisko. – Pogoda nadal utrudnia bezpieczne poruszanie się, więc w trosce o zdrowie osób starszych ruszyliśmy z projektem. Wystarczy zadzwonić pod wskazany w mediach społecznościowych numer i podać listę niezbędnych zakupów – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Naszym zadaniem jest pomagać. Jeżeli senior, osoba mająca problem z poruszaniem się potrzebuje tego wsparcia, czekamy na sygnał dziś do godziny czternastej – zaznacza dyrektor OPS Piotr Puchalski:

Dodajmy, że w przypadku pogorszenia się pogody pomoc zostanie utrzymana.