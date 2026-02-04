Podczas najbliższej sesji radni będą głosować nad miejskim programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gorzowie na 2026 rok. Zakłada on przeznaczenie na ten cel 1,5 miliona złotych.

Przyjmowany co roku dokument określa konkretne działania miasta na rzecz zwierząt pozostających bez opieki oraz sposoby ograniczania zjawiska bezdomności. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Na realizację programu w 2026 roku zaplanowano 1 563 094 zł.

Program jest elementem ustawowego obowiązku gminy.