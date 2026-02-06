Zmieniają się czytelnicy, dlatego zmieniają się biblioteki. Widok regałów z książkami jest nadal nieodłącznym w książnicach, ale wkraczają doń także nowe zdobycze techniki. W nowe wyposażenie, oparte na nowych technologiach wzbogaciła się ostatnio Biblioteka Publiczna w Babimoście.

– Pozwala nam to na poszerzenie oferty i ściągniecie do biblioteki nie tylko miłośników książek – tłumaczy Marcin Czubkowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Babimoście.

Uzupełnieniem oferty są quizy historyczne, które będzie można rozwiązywać wybierając odpowiednie hasła na monitorach.