W wielu lubuskich miastach wciąż utrzymuje się gołoledź. Warunki do jazdy nie są najlepsze. Policja przypomina kierowcom, aby dobrze przygotować auto, nim ruszy się w drogę. Usunięcie tylko fragmentu lodu na szybie jest niewystarczające.

Samochody, które z powodu złych warunków od dwóch dni stoją na parkingach nadal pokrywa lodowy kożuch. – Pamiętajmy, aby każda z szyb była odmrożona, bo dopiero wtedy mamy pełny wgląd w sytuację na drodze. Pamiętajmy również o usunięciu lodu z lamp – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Funkcjonariusze przypominają także o zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami i dostosowaniu prędkości do panujących warunków.