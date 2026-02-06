W styczniu w USA zwolniono najwięcej pracowników od 2009 r. Według najnowszego raportu w styczniu pracę straciło prawie 110 tys. osób. Jednocześnie w poprzednim miesiącu w USA zatrudniono najmniej osób od czasu kryzysu finansowego w 2009 r.

Firma Challenger, która bada amerykański rynek pracy, poinformowała, że zwykle najwięcej cięć etatów jest w pierwszym kwartale roku. Jednak liczba zwolnień jest rekordowa, jak na styczeń. „Dane z rynku pracy sygnalizują spowolnienie gospodarcze” – alarmuje USA Today.

Jak poinformował Departament Pracy, w ostatnim tygodniu gwałtownie wzrosła również liczba Amerykanów ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych. CNBC analizuje jednak, że może to być efektem potężnego ataku zimy, bo długookresowy trend zasiłków był najniższy od października 2024 r.

Jednocześnie liczba ofert pracy nadal spada. Amerykańscy ekonomiści prognozują, że stopa bezrobocia będzie stopniowo rosła w pierwszej połowie tego roku. „To może nieuchronnie zbliżyć gospodarkę do progu recesji” – podsumowuje dziennik USA Today.

W 2025 r. amerykańska gospodarka stworzyła 584 tysiące nowych miejsc pracy, co daje średnio około 50 tysięcy miesięcznie. To znacznie mniej niż ponad 2 miliony miejsc pracy utworzonych w 2024 r.