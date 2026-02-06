Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy została ustalona z Komisją Europejską, a dokument spełnia wymogi Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Zajmie się nim następnie rząd, a potem parlament.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora powiedziała w Programie 1 Polskiego Radia, że strony postępowania przed inspekcją pracy będą mogły odwoływać się do sądów pracy:

Na czas postępowania sąd będzie wydawał decyzję o tzw. zabezpieczeniu. Chodzi o to, by nie było możliwe zwolnienie pracownika na zasadach innych niż te przewidziane w Kodeksie pracy. Według rządu nowa ustawa chroni pracowników i zwiększa bezpieczeństwo prawne pracodawców. Znacząco wzmocnione będą sądy pracy w Polsce.

Poprzednią wersję projektu premier zwrócił resortowi pracy do poprawy. Ocenił, że przesadna władza urzędników, którzy decydowaliby o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest jednym z kamieni milowych KPO.