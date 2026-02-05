Ze względu na trudne warunki zimowe doszło do zmian w komunikacji kolejowej na liniach Dolnego Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego – podały PKP PLK. O możliwych opóźnieniach pociągów poinformował też przewoźnik PKP Intercity.

Ze względu na trudne warunki zimowe, oblodzenia sieci trakcyjnej oraz problemy z uruchamianiem składów występują zmiany w komunikacji kolejowej na liniach Dolnego Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego. Utrudnienia dotyczą odcinków: Rudna Gwizdanów – Głogów, Lubań – Gierałtów, Węgliniec – Bielawa oraz Wrocław – Leszno

– podały w czwartek (5 lutego) w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe.

Spółka poinformowała także, że pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą notować opóźnienia wynikające z wcześniejszych interwencji oraz nadal dynamicznej sytuacji pogodowej. W komunikacie dodano, że w miejscach, gdzie występuje oblodzenie, pracują pociągi sieciowe.

Ze względu na warunki atmosferyczne zarządca infrastruktury kolejowej w Niemczech wprowadził zmiany w ruchu pociągów, co wpływa również na komunikację w Polsce

– czytamy w komunikacie PKP PLK.

Dodano w nim, że stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na które negatywnie oddziałują marznące opady, jest monitorowany, a także, że działania służb technicznych i dyżurnych w terenie nadzoruje zespół sztabowy w Warszawie.

Wcześniej o możliwych opóźnieniach pociągów poinformował przewoźnik PKP Intercity.

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (marznące opady, oblodzenia) na terenie całego kraju możliwe są opóźnienia oraz zmiany w kursowaniu pociągów. Prosimy o bieżące śledzenie oficjalnych komunikatów

– podano na profilu na platformie X.

Informacje na temat opóźnień i utrudnień znajdziecie na >>Portalu Pasażera<<.

Według prognoz IMGW, w czwartek na terenie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju.