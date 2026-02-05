IMGW przedłużył ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź dla przeważającej części kraju. Wydał też alerty przed gęstą mgłą na południu. W nocy z czwartku na piątek i w piątek obowiązywać będzie alert RCB przed marznącym deszczem i gołoledzią.

IMGW przedłużył okres obowiązywania ostrzeżeń II stopnia przed gołoledzią, które dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego. Alert obowiązuje do godz. 11.00 w piątek, 6 lutego.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź dotyczą południowej części województwa lubuskiego i wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego i woj. opolskiego. Alert pozostaje aktualny najpóźniej do godz. 11.00 w piątek.

Ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego. IMGW prognozuje mgłę ograniczającą widzialność do 200 m, utrzymującą się przynajmniej 8 godzin. Alerty obowiązują do godz. 10.00 w piątek.

Instytut wydał także ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia dla Brdy od źródła do Sępólnej w woj. kujawsko-pomorskim. Alert obowiązuje do godz. 16.00 w piątek.

Alert dla znacznej części kraju ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią w środę i czwartek wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed możliwym marznącym deszczem oraz gołoledzią. „Uważaj na drogach i chodnikach” – ostrzega.

Alert obowiązywać będzie w nocy z czwartku (5 lutego) na piątek (6 lutego) i w piątek na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego (powiat złotowski), łódzkiego (powiaty kutnowski, łowicki, skierniewicki, Skierniewice, rawski), mazowieckiego (powiaty białobrzeski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, Radom, radomski, sochaczewski, zwoleński, żyrardowski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński), podlaskiego (powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski), lubelskiego (powiaty Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, bialski, Biała Podlaska, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski) i warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński).