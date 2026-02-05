W czwartek (5 lutego) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy–Mokotowa rozpoczęło się trzecie posiedzenie ws. wniosku Prokuratury Krajowej o tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry – podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Przed wejściem do sądu, prokurator kierujący śledztwem Piotr Woźniak powiedział, że liczy na podjęcie decyzji merytorycznej przez sąd podczas czwartkowego posiedzenia. Dodał, że w przypadku przychylenia się przez sąd do wniosku prokuratury, „kolejnym ruchem będzie wydanie listu gończego oraz skierowanie wniosku o skierowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania”.

Natomiast jeden z obrońców Zbigniewa Ziobro, mec. Bartosz Lewandowski przekazał dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia, że obrona zamierza złożyć „szereg wniosków”. Dopytywany o ich treść, nie doprecyzował czego konkretnie będą dotyczyły.

Wcześniej posiedzenie było dwukrotnie odraczane – 22 grudnia ub.r. i 15 stycznia br. – z powodu wniosków składanych przez obrońców Ziobry.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W skierowanym do sądu w połowie listopada 2025 r. wniosku, prokuratorzy wskazali m.in. na realne ryzyko ucieczki byłego ministra, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt, zostanie – jak zapowiadał wcześniej prok. Piotr Woźniak – wydany za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju i po ustaleniu, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Obecnie Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja zapadła w grudniu minionego roku. Mec. Lewandowski powiedział, że Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma mu umożliwić przemieszczanie się – nie daje on jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym europejskim nakazem aresztowania.

Prok. Woźniak zaznaczył w czwartek, że azyl polityczny przyznany osobie ściganej ENA nie jest przeszkodą do jego realizacji.

Oczywiście sąd może wziąć pod uwagę okoliczności przyznania osobie ściganej azylu politycznego, aczkolwiek nie jest to warunek, który wyklucza możliwość zastosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania

– podkreślił.