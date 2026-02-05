Przed trzema laty gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin utworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny, dzięki któremu otrzymają z Brukseli ponad 56 mln. zł na rozmaite inwestycje. Jedną z tych inwestycji będzie ścieżka rowerowa, która połączy Międzyrzecz ze Świebodzinem.

– Niedługo zaczniemy budowę naszego odcinka ścieżki. Obie trasy mają się połączyć na granicy gmin, między Kaławą i Jordanowem – mówi Adriana Dydyna-Marycka, zastępca burmistrza Międzyrzecza.

Ponadto gmina Międzyrzecz przeznaczy unijne dotacje m.in. na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej oraz podniesienie jej walorów turystycznych.