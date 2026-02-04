W związku z nadejściem ciepłego frontu atmosferycznego w najbliższych dniach temperatura na południu kraju wyniesie do 7 st. C. Od dzisiejszego wieczora obowiązywać będą alerty przed opadami marznącymi w całej Polsce – poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

W środę (4 lutego) na południu znacznie cieplej niż na pozostałym obszarze kraju. Na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie minus 10 st. C, na północy minus 8 st. C, w centrum od minus 6 do minus 4 st. C, a na południu od 2 do 4 st. C. Lokalnie w części północnej i centralnej kraju prognozowane są niewielkie opady śniegu, na południu deszczu i mżawki. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Najbliższej nocy do Polski od południa wkroczy ciepły front atmosferyczny. Na północy dalej mroźno, tam temperatura wyniesie do minus 11 st. C, w centrum od minus 8 do minus 5 st. C, a na południu do 1 st. C.

W nocy z czwartku na piątek mróz utrzyma się w północnej i wschodniej części kraju, gdzie temperatura przyjmie wartości od minus 4 do minus 2 st. C, na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do 2 st. C.

?? Uwaga – komunikat i ostrzeżenie meteorologiczne #IMGW

???? Dziś do 16:00 na zaznaczonym obszarze wystąpią opady marznące.

???? Drogi i chodniki będą śliskie.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

Prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Alerty obowiązywać będą od środy od godz. 22, do czwartku do godz. 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Instytut poinformował o ostrzeżeniach I stopnia przed opadami marznącymi na obszarze województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

IMGW ostrzega przed słabymi opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź. Alerty obowiązują od środy od południa i od godz. 18, do czwartku do godz. 9.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.