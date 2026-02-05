Stabilizuje się sytuacja na gorzowskich drogach. Inneko RCS pracuje bez przerwy. W tej chwili ulice miasta posypuje 25 pojazdów. Mówi Monika Piaskowska z Inneko:
Mieszkańcy nie bagatelizują sytuacji na drogach i chodnikach jednak przyznają, że dziś jest o niebo lepiej niż w poniedziałek w ubiegłym tygodniu:
Gorzowskie przedszkola pracują normalnie. Mówi dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Bajkowy Świat Marzanna Joniec:
Wszystkie szkoły ponadpodstawowe -oprócz zespołu Szkół Elektrycznych – przeszły w tryb nauki zdalnej. Taką decyzje podjęła także dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6. Zespół Szkół Specjalnych odwołał lekcje, zapewniając jednocześnie zajęcia opiekuńcze. Pozostałe szkoły podstawowe pracują zgodnie z planem.
Polecamy
PKP PLK: zmiany w kursowaniu pociągów z powodu pogody
Ze względu na trudne warunki zimowe doszło do zmian w komunikacji kolejowej na liniach Dolnego Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego –...Czytaj więcejDetails