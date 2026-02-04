Lekkoatleci ZLKL-u Zielona Góra zdominowali podium mistrzostw województwa lubuskiego w skoku o tyczce. W zielonogórskiej hali wśród mężczyzn triumfował zawodnik gospodarzy Jan Łukaszewicz z wynikiem 4 metry.

Drugi był jego kluby kolega z ZLKL-u, Teodor Szymański (3,70 m), a podium uzupełnił Dominik Kondratowicz z ALKS-u AJP Gorzów (3 m).

Wśród kobiet obsada również była kameralna, a na podium znalazły się wyłącznie zawodniczki ZLKL-u Zielona Góra. Wygrała Lena Koryzma (2,30 m), przed Gabryjelą Gajdzis (1,80 m) oraz Katarzyną Bargiel-Kot (1,70 m).