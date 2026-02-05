Województwo lubuskie zmaga się z trudnymi warunkami drogowymi. Marznące opady deszczu oraz niska temperatura przy gruncie, doprowadziły do powstania gołoledzi, co sprawia, że nawierzchnia wielu tras w całym regionie stała się bardzo śliska.

Od północy do godzin porannych policjanci odnotowali ponad 40 zgłoszeń związanych z utrudnieniami i zdarzeniami na drogach. Największym wyzwaniem dla kierowców jest obecnie fakt, że lód pokrywający asfalt jest często całkowicie niewidoczny, co może prowadzić do mylnego przekonania o dobrej przyczepności.

Zablokowana jest trasa szybkiego ruchu S3 na wysokości Świebodzina w kierunku Zielonej Góry. Tuż za zjazdem na węźle północ, ciężarówka stojąca w poprzek drogi blokuje oba pasy ruchu. O szczegółach st. asp. Marcin Ruciński rzecznik świebodzińskich policjantów:

Na razie nie wiadomo ile czasu potrwają utrudnienia.

Marznący deszcz sprawia, że nawierzchnia staje się śliska w kilka chwil, co zwiększa ryzyko utraty panowania nad autem. – Każda nagła reakcja, gwałtowne hamowanie czy skręt, może zakończyć się kolizją lub wypadkiem – ostrzega nadkom. Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Jak informuje GDDKiA w Zielonej Górze, na większości dróg krajowych w Lubuskiem leży błoto pośniegowe, rozjeżdżony śnieg a miejscami nawierzchnia jest pokryta warstwą lodu, na niewielu drogach nawierzchnia jest czarna, mokra. Tymczasem pokrywa lodu na zaparkowanych samochodach jest dziś rano gruba i trudna do usunięcia.

Cały czas pada marznący deszcz.

Od wczoraj obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia RCB.

Będzie obowiązywać do dziś, z przedłużeniem do godz. 17.00 dla powiatów strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego oraz dla Gorzowa i gorzowskiego. Dla Zielonej Góry alert powinien skończyć się o godz.12.00 .W tym czasie prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla Lubuskiego ale i całego kraju.