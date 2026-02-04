Udany start lekkoatletów KL Lumel Zielona Góra w 5. Koleje Dolnośląskie Halowym Mityngu we Wrocławiu. Borys Duchnowski-Szczotka był czwarty w finale A biegu na 60 metrów z rekordem życiowym 7.01.

Borys poprawił także życiówkę na 200 metrów i z czasem 22,20, gdzie zajął drugie miejsce:

Równie dobrze spisali się pozostali zawodnicy Lumelu: Konrad Urszyc był 10. na 200m z rekordem życiowym 22,90. Wyrównał także rekord życiowy na 60m – 7,23, awansując do finału B. Julian Lesicki był dziewiąty na 300 metrów z wynikiem 37,61, a Błażej Rudnik poprawił rekord życiowy na 200m – 23,50, a na 60m był 17. z wynikiem 7,29: