Klub sportowy Zieloni Drożków będzie miał kobiecą drużynę piłkarską. O projekcie rozmawiano z wójtem żarskiej gminy oraz starostą powiatowym. Dyskusja dotyczyła wsparcia dla nowej inicjatywy.

Podczas spotkania poruszano temat rozwoju bazy treningowej. – Zainteresowanie kobiet piłką nożną wciąż rośnie. Rozmawialiśmy między innymi o udziale drużyny w rozgrywkach ligowych. Jesteśmy otwarci na współpracę i dalszy rozwój sportu w gminie – mówi wójt Leszek Mrożek:

Dodajmy, że drużyna seniorska mężczyzn Zielonych Drożków gra obecnie w B klasie.