Po opadach śniegu i marznącego deszczu w woj. lubuskim nawierzchnie dróg i chodników zrobiły się śliskie. Na większości dróg krajowych w regionie zalegało rano błoto pośniegowe – poinformowało GDDKiA. Trudniejsze warunki do jazdy panują na drogach wojewódzkich. Cześć szkół odwołała zajęcia.
Jak poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w czwartek rano (5 lutego) na podległych mu trasach był zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe – miejscami zmrożone, a na niektórych drogach występuje gołoledź.
Krótko przed godziną 7 na tarasie ekspresowej S3 na wysokości Świebodzina (152. kilometr) pojazd ciężarowy uderzył w bariery i stanął w poprzek jezdni, blokując ruch w kierunku Zielonej Góry. Nikomu nic się nie stało. Wprowadzono objazd między węzłami Świebodzin Północ i Świebodzin Południe.
W szkołach
Agnieszka Wiśniewska z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazała, że według stanu na godz. 8.15 w czwartek, w całym województwie 33 szkoły odwołały zajęcia, 45 prowadzi zajęcia zdalne, w 29 zajęcia ograniczono jedynie do opiekuńczych, a w trzech szkołach lekcje zostały skrócone.
Lubuska Policja
We wpisie na portalu X lubuska policja poinformowała, że „marznące opady deszczu oraz niskie temperatury przy gruncie doprowadziły do powstania gołoledzi, co sprawia, że nawierzchnie wielu tras w całym regionie stały się bardzo śliskie. Apelujemy o rozwagę, zmniejszenie i dostosowanie prędkości do aktualnych warunków, zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i unikanie gwałtownych manewrów za kierownicą”.
??TRUDNE WARUNKI NA DROGACH – UWAŻAJMY ZA KIEROWNICĄ
Dodano, że w czwartek od północy do godzin porannych policjanci odnotowali ponad 40 zgłoszeń związanych z utrudnieniami i zdarzeniami na drogach.
Sytuacja wymaga uwagi także od osób poruszających się pieszo, gdyż chodniki mogą być pokryte lodem
– zaznaczyli policjanci.
Ostrzeżenia
W Lubuskiem, podobnie jak w wielu innych regionach naszego kraju, obowiązuje w czwartek ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującym gołoledź.
Rano w Gorzowie Wlkp. najpierw padał śnieg, a potem marznący deszcz. Temperatura utrzymuje się kilka stopni poniżej zera.
