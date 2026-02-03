Brak kości promieniowych i kciuków – to diagnoza, którą usłyszała mama Olka Kłassena. U 18 miesięcznego dziecka wykryto również wadę serca. Żeby funkcjonować normalnie chłopiec musi przejść skomplikowane operacje. Tego typu zabiegi nie są refundowane. Rodzice muszą do sierpnia zebrać milion.

Aleksandra Kłassen, mama Olka mówi że operacje będą dwie:

Mariusz Kłassen mówi, że nie jest w stanie zarobić kwoty potrzebnej na operację, a rehabilitacja już nie jest skuteczna:

Rodzice Olusia założyli zbiórkę na portalu „Się pomaga”

https://www.siepomaga.pl/olus-klassen

Rodzinę można również wesprzeć przekazując 1,5% z podatku lub wchodząc na licytacje w mediach społecznościowych.