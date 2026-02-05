Gorzowski magistrat nie powróci do wcześniejszych zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych gorzowskich szkół i przedszkoli. Sprawę poruszano na ostatniej sesji rady miasta. W odpowiedzi na stawiane wtedy pytania i postulaty tej grupy miasto informuje, że przeanalizowało ich sytuację i skutki ostatnich zmian.

Magistrat pisze, że nie będzie powrotu do poprzednich tabel zaszeregowania, a wypracowane porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego pozostaje w mocy. Zdaniem urzędników jest zgodne z prawem i zostało wypracowane zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Jak czytamy w odpowiedzi, nie było ono wymierzone w żadną grupę zawodową, lecz miało na celu uporządkowanie systemu płac całej miejskiej oświaty. Pełną treść odpowiedzi na pisma, który wpływały w tej sprawie do urzędu znaleźć można w internecie. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Magistrat informuje jednocześnie, że celem jest stworzenie jednolitego systemu wynagradzania pracowników we wszystkich jednostkach podległych miastu.

Treść odpowiedzi w Biuletynie Informacji Publicznej: