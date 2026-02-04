Jeden złoty medal i kilka czołowych miejsc to dorobek zawodników AZS AWF Gorzów w Mistrzostwach Polski na Ergometrze Wioślarskim.
Po złoto wśród juniorów sięgnął Karol Żywno a występ całej ekipy we Wrocławiu ocenia trener Piotr Basta:
16-letni Tymon Ziarkowski - pomocnik Lechii Zielona Góra został powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski U-17 w Hiszpanii. Podczas zgrupowania nasza...
Zmienił się administrator strefy płatnego parkowania w centrum Żagania. Obowiązki te od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przyjęła Straż Miejska. Nowy zarządca...
Prezydent USA Donald Trump wyraził przekonanie, że kraj powinien zająć się już czymś innym niż sprawą finansisty i przestępcy...
Żarski magistrat podpisał umowę na budowę instalacji OZE przy basenie miejskim. Nowe źródła ciepła powstaną także przy placówkach oświatowych. Wartość...
Gmina Żagań przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na wspieranie zajęć z kultury fizycznej. Do konkursu mogą stanąć stowarzyszenia i kluby...
Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i...
