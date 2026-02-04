W budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Sikorskiego, tuż przy wejściu głównym, zamontowany został automatycznego defibrylatora AED. To urządzenie, które może uratować życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

– Ogromne podziękowania dla miasta i Gorzowskiej Rady Seniora – mówi Sławomir Szenwald, dyrektor książnicy

– Bardzo się cieszymy bo bezpieczeństwo czytelników i pracowników jest dla nas bardzo ważne, choć w razie potrzeby, każdy będzie mógł skorzystać z defibrylatora – dodaje dyrektor Szenwald:

Zakup ten został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Biblioteka to kolejna instytucja wyposażona w defibrylator. Urządzenia taka są już m.in w MCK-u, filharmonii, urzędzie miasta czy na ścianie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, tuz przy rynku GRH.