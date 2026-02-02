Wielka rewolucja w fakturach. Od wczoraj (1.02) największe firmy mają obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur 2.0. Dotyczy to tych, których roczny obrót w 2024 roku przekroczył 200 milionów złotych.

Od 1 kwietnia obowiązek korzystania z KSeF obejmie też małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy jednoosobowe. Z systemu, zarówno do odbierania jak i wystawiania faktur muszą korzystać także organizacje pozarządowe. Dla ich przedstawicieli szkolenia z KSeF prowadzi m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Jak podkreśla Agata Fogel z OWES zmian przepisów dotyczących organizacji pozarządowych i innych przepisów jest w ostatnim czasie sporo.

Szkolenia z sytemu KSeF prowadzą też eksperci Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce. Jeszcze do 11 lutego trwa cykl Środy z KSeF. W izbach administracji skarbowej prowadzone są szkolenia on-line w godzinach 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 a w urzędach skarbowych – szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00-12.00.