Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów wyruszyli dziś w najdalszą podróż w PlusLidze.

W poniedziałek zagrają w oddalonych o 743 kilometry Suwałkach przeciwko tamtejszemu Ślepskowi. Rywal gorzowskiej drużyny z dorobkiem 21 punktów zajmuje 10. miejsce i jest na najlepszej drodze, żeby zapewnic sobie utrzymanie. Przed wyjazdem do Suwałk rozmawialiśmy z II trenerem Cuprum Stilonu Tomaszem Kowalskim oraz jednym z zawodników:

