Leśnicy Nadleśnictwa Kłodawa ostrzegają przed trudnymi warunkami na leśnych drogach. Większość z nich poprzypomina teraz lodowiska. By zobrazować sytuację leśnicy nagrali film, w którym jeden z pracowników nadleśnictwa przemierza leśne drogi na łyżwach.

Mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kłodawa Kamil Blask:

Lasy nie zamykają się przed mieszkańcami, jednak leśnicy zalecają dużą ostrożność zwłaszcza jeśli planujemy pokonać las na rowerze

A film leśnika na łyżwach znajdziecie m.in tu:

źródło: FB\Nadleśnictwo Kłodawa