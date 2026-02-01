Leśnicy Nadleśnictwa Kłodawa ostrzegają przed trudnymi warunkami na leśnych drogach. Większość z nich poprzypomina teraz lodowiska. By zobrazować sytuację leśnicy nagrali film, w którym jeden z pracowników nadleśnictwa przemierza leśne drogi na łyżwach.
Mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kłodawa Kamil Blask:
Lasy nie zamykają się przed mieszkańcami, jednak leśnicy zalecają dużą ostrożność zwłaszcza jeśli planujemy pokonać las na rowerze
A film leśnika na łyżwach znajdziecie m.in tu:
źródło: FB\Nadleśnictwo Kłodawa
