Nie żyje Bronisław Żurawiecki, jeden z liderów gorzowskiej opozycji solidarnościowej w latach 80. ubiegłego wieku. Zmarł w wieku 79 lat.

W „karnawale Solidarności” zakładał związkowe struktury w zakładach budowlanych spółdzielni rolniczej. Później kierował podziemnym Radiem Solidarność. Tak wspominał te czasy 20 lat temu, w nagraniach do reportażu Radia Zachód.

Największym wyzwaniem dla twórców Radia Solidarność było zdobycie sprzętu.

Bronisław Żurawiecki było honorowym obywatelem Gorzowa. Za swoją działalność opozycyjną został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wspomnienie Bronisława Żurawieckiego w Radiu Zachód po godzinie 14 w audycji „Historie pisane na nowo”.