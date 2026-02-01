Prezydent USA Donald Trump ocenił w sobotę (31 stycznia), że w obliczu amerykańskiej blokady władze Kuby będą chciały zawrzeć porozumienie i Kuba będzie wolna. Poinformował też, że Indie będą kupować ropę z Wenezueli zamiast Iranu.

Prezydent USA wypowiedział się na temat prowadzonej przez niego polityki blokady naftowej Kuby podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze z Waszyngtonu na Florydę. Zapytany o komentarz do słów prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum, że blokada może doprowadzić do kryzysu humanitarnego, Trump odparł, że nie musi to się skończyć kryzysem humanitarnym, jeśli władze Kuby „zawrą układ”.

Myślę, że prawdopodobnie przyjdą do nas i będą chcieli się dogadać. Wtedy Kuba znów będzie wolna. Przyjdą do nas i zawrą układ – powiedział Trump. – Będziemy mili. Mamy bardzo złą sytuację dla Kuby. Nie mają pieniędzy. Nie mają ropy. Wenezuela żyła z wenezuelskich pieniędzy i ropy, a teraz nic z tego nie nadejdzie

– dodał.

Prezydent powiedział też, że pod jego naciskiem eksport ropy na Kubę wstrzymał też Meksyk, dotychczas jeden z głównych, poza Wenezuelą dostawców surowca. Trump wcześniej nałożył cła na towary z państw dostarczających ropę naftową Kubie.

Trump powiedział też, że wenezuelską ropę będą kupować za to Indie, dodając, że dostawy z Wenezueli mają zastąpić Indiom irańską ropę.

Mówiąc o Wenezueli, Trump powiedział, że chciałby, by opozycjonistka Maria Corina Machado była zaangażowana w rządy Wenezuelą.

Chcielibyśmy coś z tym zrobić, może połączyć obie strony

– ocenił, chwaląc jednocześnie współpracę z rządzącą Wenezuelą Delcy Rodriguez.

Mówiąc o Iranie, Trump zbył doniesienia o tym, że zdaniem władz Arabii Saudyjskiej powstrzymanie się od uderzenia na Teheran tylko ośmielą reżim.

Niektórzy tak myślą, niektórzy nie. Jeśli zawrzemy wynegocjowany układ, który będzie satysfakcjonujący, bez broni jądrowej – oni to powinni zrobić, nie wiem, czy to zrobią, ale rozmawiają z nami, poważnie rozmawiają

– powiedział prezydent USA.