Anna Matuszewicz poprawiła halowy rekord Polski w skoku w dal podczas mityngu Gorzów Jump Festival 2.

Zawodniczka MKL Toruń uzyskała w ostatniej próbie konkursu wynik 6,77 m., o 3 centymetry lepszy od dotychczasowy rekordu ustanowionego niemal 46 lat temu przez Annę Włodarczyk. Matuszewicz wypełniła także minimum na halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu a w Gorzowie zwyciężyła o 16 centymetrów przed drugą Serbką Milica Gardasevic. 8. miejsce w tym konkursie z wynikiem 5,94 m zajęła Aleksandra Kondratowicz, wieloboistka ALKS AJP Gorzów:

Dodajmy, że skok wzwyż panów z najlepszym obecnie wynikiem w tym roku na świecie 2,27 wygrał Grek Antonios Merlos, wśród pań Jamajka Lamara Distin (1,87) a skok w dal panów Niemiec Luca Herden, który wynikiem 8,18 wypełnił minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Sporo więcej o mityngu w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów i Magazynie Sportowym Radia Zachód w poniedziałek.