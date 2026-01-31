Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ pokonali we własnej hali zespół Orlika Brzeg 36:27 w meczu grupy B I ligi.

Pierwsza połowa spotkania była dobra w wykonaniu akademików, którzy prowadzili z outsiderem tabeli 21:13. Po zmianie stron w zespole gospodarzy nastąpiło duże rozluźnienie, nieskuteczne strzały i goście w 42 minucie przegrywali tylko 22:24. Reprymenda trenera Ireneusza Łuczaka dała efekt, bo cztery minuty później AZS UZ prowadził już 27:22 i systematycznie zwiększał przewagę, kończąc mecz z przewagą dziewięciu bramek: