20 jednostek straży pożarnej gasi pożar, który wybuchł w niedzielę (1 lutego) w budynku jednego z marketów w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Nie ma osób poszkodowanych.

Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ogień objął cały budynek sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Ogrodowej.

W wyniku pożaru zawalił się dach budynku; jest duże zadymienie

– powiedział dyżurny.

W akcji gaśniczej uczestniczy 20 jednostek straży pożarnej z Polkowic i Głogowa.

Dyżury przekazał, że w pożarze nikt nie ucierpiał.