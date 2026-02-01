W gminie Wolsztyn ruszyła komunikacja autobusowa. Trzy linie obsługiwane są przez autobusy elektryczne.

Nowa komunikacja umożliwia dojazd do Wolsztyna m.in. z Karpicka, Powodowa, czy Chorzemina, a także poruszanie się po mieście. Wyznaczonych zostało ponad 40 przystanków. Trzy linie mają łączną długość blisko 60 km. To ważny krok w stronę większej mobilności mieszkańców, lepszego dostępu do usług i bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań komunikacyjnych – poinformowały władze Wolsztyna.

W kolejnym etapie inwestycji komunikacyjnej ruszy elektroniczny rozkład jazdy. W kilkudziesięciu lokalizacjach montowane będą również nowe wiaty przystankowe.