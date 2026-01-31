Przedstawiciele Lechii Zielona Góra zdominowali wyniki plebiscytu na najlepszych piłkarzy 2025 roku w województwie. W sobotni wieczór nagrodzeni odebrali wyróżnienia podczas 25. Gali Piłkarstwa Lubuskiego, zorganizowanej przez Lubuski Związek Piłki Nożnej.

Zielonogórzanie triumfowali w czterech kategoriach związanych z III ligą. Najlepszym bramkarzem został wybrany Jakub Bursztyn, najlepszym pomocnikiem – Domonik Więcek, napastnikiem – Kamil Olek, a Tymon Ziarkowski i Łukasz Tumala zostali wyróżnieni wśród młodzieżowców. Dodatkowo najlepszym trenerem seniorów w województwie został szkoleniowiec Lechii, Sebastian Mordal.

Spośród trzecioligowców piłkarze innych klubów wygrali w dwóch kategoriach – Kacper Staszkowian z Cariny Gubin został wybrany najlepszym obrońcą, natomiast trójkę wyróżnionych młodzieżowców uzupełnił Filip Andrzejczak z Warty Gorzów.

Podobne nagrody rozdano wśród przedstawicieli IV ligi. Najlepszym bramkarzem ogłoszono Bartka Szafera z Odry Bytom Odrzański, obrońcą – Igora Kurowskiego z Polonii Słubice, pomocnikiem – Andrzeja Pawłowskiego z Ilanki Rzepin, a napastnikiem – Krzysztof Drzazga z Odry. Wręczono również nagrodę specjalną TVP3 Gorzów dla piłkarza roku IV ligi według kibiców – został nim Leszek Jagodziński ze Sprotavii Szprotawa.

Dodatkowo uhonorowano najlepszą piłkarkę województwa, którą to nagrodę nagrodę odebrała Zuzanna Bieszczat z MUKS-u PS Kostrzyn nad Odrą.

Jako trenera młodzieży wyróżniono Łukasza Maliszewskiego ze Stilonu Gorzów, a nagrodę specjalną za wkład w rozwój piłkarstwa lubuskiego otrzymał działacz, honorowy prezes Warty Gorzów, a także jej były piłkarz, Leszek Janowiak.

Więcej rozmów z 25. Gali Piłkarstwa Lubuskiego w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00 – 20:00), w audycji „Muzyka i Sport” w Radiu Zachód (niedziela, 16:00 – 18:00) oraz w Magazynie Sportowym Radia Zachód (poniedziałek, 21:00 – 22:00).