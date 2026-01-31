Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket pokonali u siebie Team-Plast KK Oleśnica 96:81 (26:17, 32:26, 13:23, 25:15) w meczu 22 kolejki II ligi.
Po dwóch kwartach gorzowianie prowadzili różnicą 15 punktów, ale w trzeciej goście zniwelowali straty do 5 punktów. Jednak w czwartej kwarcie miejscowi odrobili straty w trzeciej części.
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów: Konrad Jelski 2, Marcin Zarzeczny 10, Michał Cheba 19, Jakub Dłoniak 27, Kamil Paluszak 0, Miłosz Kicki 8, Aleksander Wiśniewski 3, Tomasz Urban 15, Norbert Grzegorczyk 10, Marcin Jachimowski 2.
Team-Plast KK Oleśnica: Kasper Październy 0, Bartłomiej Rodak 8, Łukasz Uberna 23, Karol Wiśniewski 6, Kacper Kuta 16, Szymon Pietrzak 0, Michał Zakrzewski 11, Konrad Październy 10, Marcel Danielewicz 1, Łukasz Horn 6.