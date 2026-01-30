Aktorka Catherine O’Hara zmarła w piątek (30 stycznia) w swoim domu w Los Angeles – poinformowała agencja reprezentująca artystkę. Urodzona w Kanadzie O’Hara miała 71 lat. Była znana m.in. z roli w filmie „Kevin sam w domu”, gdzie wcieliła się w matkę tytułowego chłopca czy kreacji w „Soku z żuka”.

O’Hare zmarła po krótkiej chorobie – przekazała agencja Creative Artists Agency, nie podając dalszych szczegółów.

Artystka rozpoczęła karierę w latach 70., występując w kanadyjskich serialach komediowych.

W ostatnich latach była znana m.in. z roli w sitcomie „Schitt’s Creek” czy epizodu w serialu „The Last of Us”.

O’Hare dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy za pracę zarówno jako scenarzystka, jak i aktorka. Za osiągnięcia aktorskie została również wyróżniona m.in. Złotym Globem.