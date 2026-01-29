Warsztaty budowy domków dla nietoperzy, wystawa dawnych strojów leśniczych i zabawy edukacyjne – w Centrum Przyrodniczym odbył się piknik „Ekochoinka 2026”. Uczestniczyli w nim uczniowie lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych. Podczas imprezy byli obecni także pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy przekształcali świąteczne choinki na zrębki.

Jak mówią dzieci i młodzież z zielonogórskich szkół, dzięki takim inicjatywom można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy m.in. o ekologii:

Zdaniem Marcina Pabierowskiego, prezydenta Zielonej Góry, takie akcje mają dużą wartość edukacyjną:

Zrębki choinkowe są wykorzystywane m.in. jako pasza dla zwierząt, o czym mówi Rafał Ozimiński, zastępca dyrektora regionalnego Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

Podczas imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w wielu warsztatach, m.in. tworzenia domków dla nietoperzy. Prowadził je Antoni Białek z Ligii Ochrony Przyrody:

Przy okazji tegorocznej akcji „Ekochoinka” Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował dla mieszkańców konkurs. O szczegółach mówi Mirosław Gruszecki, prezes placówki:

Piknik „Ekochoinka 2026” był podzielony na sześć stref edukacyjnych.