Park Narodowy „Ujście Warty” organizuje obchody Światowego Dnia Mokradeł. Już w niedzielę (1.02) placówka zaprasza do Słońska. Miejscem spotkania będzie Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Ornitovo.

– Dlaczego mokradła mają swoje święto? Magazynują wodę, chronią nas przed suszą i powodziami, dają dom tysiącom gatunków roślin i zwierząt – tłumaczy Agnieszka Mielczarek z Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Na zakończenie obchodów wszyscy chętni wyruszą na spacer przyrodniczy. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę stałą Ornitovo oraz odwiedzić stoisko Rzeczpospolitej Ptasiej, na którym będzie możliwość wyrobienia paszportu obywatela Rzeczpospolitej Ptasiej. Początek spotkania w niedzielę o 10.00.