Trwa dyskusja o nocnym ograniczeniu sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze. Chodzi o stacje paliw i sklepy.

Od grudnia miasto prowadzi konsultacje społeczne. Na temat nocnej prohibicji niebawem wypowiedzą się także sołectwa. Zgodnie z harmonogramem cały proces ma się zakończyć w kwietniu, a w maju radni mają zająć się projektem uchwały w tej sprawie.

Zdaniem radnego klubu Zielona Razem, Wiesława Kuchty, konsultacje są potrzebne, ale trwają zbyt długo. Mówił o tym dziś w „Rozmowie o 9:00”:

Przypomnijmy, inicjatorem wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze jest radny Zielonej Razem, Robert Górski. Pomysł przedstawił podczas wrześniowej sesji Rady Miasta.