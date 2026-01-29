Centrum Usług Wspólnych w Trzebielu podpisało umowę na projekt pod nazwą „Taksówka dla seniora”. Zadanie dotyczy obsługi osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych.

Celem programu jest zwiększenia dostępności i załatwienia spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem seniorów. – Dążymy do tego, aby minimalizować wykluczenie komunikacyjne mieszkańców. Dzięki usłudze będą mogli załatwić chociażby wizytę u lekarza – mówi Edyta Konieczyńska dyrektorka centrum:

– Poszukujemy osób z własnym samochodem, chcących pomóc innym i jednocześnie otrzymać za to wynagrodzenie – zaznacza pracownik socjalny:

Limit przejazdów w ramach zadania wynosi ponad 43 tysiące kilometrów.