Gmina Trzebiel podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie obejmie trzy miejskie ulice. Będzie także wodociąg w Gniewoszycach. Łączny koszt realizacji obu projektów to ponad 100 tysięcy złotych.

Samorząd podejmuje się włączenia kolejnych arterii w jedną sieć. – Bardzo nas cieszy podpisana umowa. To pierwszy krok do już właściwych prac w terenie. Mieszkańcy długo oczekiwali na tę wiadomość – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

– W pierwszej kolejności kanalizować będziemy górny Trzebiel. W następnych latach pracami obejmiemy dalsze lokalizacje – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że dokumentacja projektowa ma powstać do pół roku od dnia podpisania umowy.