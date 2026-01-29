Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia – historia i stan obecny.
W pułapce
Podpisali umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska a dziś boją się wejścia komornika Dla pani Agnieszki i pana Zbyszka, skorzystanie...
Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia – historia i stan obecny.
Podpisali umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska a dziś boją się wejścia komornika Dla pani Agnieszki i pana Zbyszka, skorzystanie...
Gmina Trzebiel podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie obejmie trzy miejskie ulice. Będzie także wodociąg w...
Dwie kolejne, polskie rodziny z Kazachstanu, razem sześcioro osób, przyjęły zaproszenie Szprotawy. To potomkowie zesłańców, którzy trafili tam jeszcze przed...
Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia sprzedawanych na ukraińskich aukcjach internetowych generatorów prądu. Cel jest jeden: udowodnić,...
Centrum Usług Wspólnych w Trzebielu podpisało umowę na projekt pod nazwą „Taksówka dla seniora”. Zadanie dotyczy obsługi osób starszych, niesamodzielnych...
Nawet 500 osób znajdzie zatrudnienie w nowej fabryce w Sulęcinie. Inwestycję ogłosił lider rynku produktów higienicznych w Polsce. Ruszyła już...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra