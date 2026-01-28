Adam Stachowiak został nowym bramkarzem wicelidera IV ligi lubuskiej Stilonu Gorzów.

39-letni golkiper w rundzie jesiennej nie miał klubu, po sezonie 2024/25 pożegnał się z trzecioligową Unią Swarzędz. Wychowanek nieistniejącej już Olimpii Poznań ma jednak całkiem bogate CV: rozegrał 93 spotkania w polskiej ekstraklasie, grał w jednej z najsilniejszych lig europejskich – tureckiej Süper Lig czy też w europejskich pucharach w barwach bułgarskiego Botewu Płowdiw.

Stachowiak występował również w młodzieżowych kadrach Polski a także był rezerwowym w pierwszej reprezentacji podczas towarzyskich spotkań z Serbią i Litwą gdy biało-czerwonych prowadził nieżyjący już Leo Beenhaker: