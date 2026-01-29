Podpisali umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska a dziś boją się wejścia komornika
Dla pani Agnieszki i pana Zbyszka, skorzystanie z dofinansowania z programu Czyste Powietrze było jedyną
możliwością na modernizację domu. Dziś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wzywa ją do zapłaty prawie 60
tysięcy złotych z odsetkami, których nigdy nie widzieli.
Na liście poszkodowanych są tysiące osób, które skorzystały z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Chodzi
głównie o beneficjentów najwyższego poziomu dofinansowania – osoby o niskich dochodach, dla których
modernizacja domu bez pomocy państwa była niemożliwa.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazywały środki w ramach prefinansowania
bezpośrednio na konta wykonawców. Gdy firmy nie wywiązały się z umów, pieniądze trzeba oddać – ale nie przez
wykonawców, lecz przez klientów.
fot. Pamiątka po firmie
Wśród firm, których klienci znaleźli się w takiej sytuacji, są m.in. Górzny Group ze Złoczewa oraz PV Technik
z Goleniowa. Obie działały na terenie całego kraju, a poszkodowani pochodzą z różnych regionów Polski.
Część spraw, także moich bohaterów ze Szprotawy, przekazano do rozpoznania do Prokuratury Europejskiej
Europejskiej w Warszawie