Podpisali umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska a dziś boją się wejścia komornika

Dla pani Agnieszki i pana Zbyszka, skorzystanie z dofinansowania z programu Czyste Powietrze było jedyną

możliwością na modernizację domu. Dziś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wzywa ją do zapłaty prawie 60

tysięcy złotych z odsetkami, których nigdy nie widzieli.

Na liście poszkodowanych są tysiące osób, które skorzystały z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Chodzi

głównie o beneficjentów najwyższego poziomu dofinansowania – osoby o niskich dochodach, dla których

modernizacja domu bez pomocy państwa była niemożliwa.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazywały środki w ramach prefinansowania

bezpośrednio na konta wykonawców. Gdy firmy nie wywiązały się z umów, pieniądze trzeba oddać – ale nie przez

wykonawców, lecz przez klientów.

fot. Pamiątka po firmie

Wśród firm, których klienci znaleźli się w takiej sytuacji, są m.in. Górzny Group ze Złoczewa oraz PV Technik

z Goleniowa. Obie działały na terenie całego kraju, a poszkodowani pochodzą z różnych regionów Polski.

Część spraw, także moich bohaterów ze Szprotawy, przekazano do rozpoznania do Prokuratury Europejskiej

Europejskiej w Warszawie