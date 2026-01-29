Gościem Marcina Sasima jest Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina
Andrzej Kirmiel, historyk
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Andrzej Kirmiel, historyk https://youtu.be/F5c9ATTqeHI
Gościem Marcina Sasima jest Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Andrzej Kirmiel, historyk https://youtu.be/F5c9ATTqeHI
Rosja i Stany Zjednoczone przedstawiają różne stanowiska w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Sekretarz Stanu Marco Rubio oświadczył, że ogólne...
Rosyjska napaść na Ukrainę to jeden z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji zatwierdzą...
Nowelizacja ustawy o KRS idzie do prezydenta. Senat uchwalił ją w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm. Regulacja przewiduje, że 15 sędziów-członków KRS...
Koalicja Obywatelska i Lewica na spotkanie z prezydentem nie idą. PSL, Polska 2050, Prawo i Sprawiedliwość oraz przedstawiciele kół deklarują,...
Żagańska ogrzewalnia prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie mrozów czynna jest całą dobę. Oprócz ciepłej herbaty można się tu...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra