Żagańska ogrzewalnia prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie mrozów czynna jest całą dobę. Oprócz ciepłej herbaty można się tu umyć i przebrać w czyste ubrania. Osoby chcące przekazać czystą, wypraną odzież potrzebującym mogą dostarczać ją do budynku przy ulicy Rybackiej.

W koszach w ogrzewalni znajdują się rzeczy, z których korzystają dotknięci kryzysem bezdomności. – Teraz, kiedy na dworze temperatury są niskie ciepłe swetry, spodnie czy kurtki cieszą się dużym wzięciem. Jeśli więc ktoś chciałby się podzielić zalegającą w szafach odzieżą, z chęcią ją przyjmiemy – mówi dyrektor ośrodka Piotr Puchalski:

Dodajmy, że żagańska ogrzewalnia czynna jest przez cały tydzień.