Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Mieszkańcy miasta zdecydowali o pozbawieniu go stanowiska. Swoje funkcje wciąż pełnić będą krakowscy radni, ponieważ w referendum w sprawie ich odwołania nie zostały spełnione wymogi frekwencyjne.

Przewodnicząca miejskiej komisji do spraw referendum w Krakowie, Justyna Habrajska poinformowała, że frekwencja w referendum dotyczącym odwołania Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,99 procent:

Justyna Habrajska wytłumaczyła również, co stanie się po pozbawieniu prezydenta Krakowa stanowiska:

Do tego czasu miastem zarządzać będzie Antoni Fryczek, który funkcję sekretarza sprawuje od ośmiu lat. Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu.

Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego głosowało 97,8 procent głosujących w referendum.

„Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo” – napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. „Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem” – napisał odwołany prezydent.